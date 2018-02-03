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Учительница математики пыталась похитить подростка для секса в отеле

Сегодня, 03:45

Учительницу математики из Лас-Вегаса задержали по обвинению в похищении подростка ради сексуальных утех в номере отеля.

 Рене Рин, 36-летняя учительница математики, работавшая в школе West Career and Technical Academy была уличена своим коллегами в переписке с 17-летним учащимся учреждения. В диалоге она высылала ему свои эротические снимки и приглашала в отель для любовных утех. Известно, что старшеклассник не поддавался на уговоры, после чего женщина предприняла попытку похитить его. Каким образом она пыталась это сделать, информации нет.
Однако на прошлой неделе развратную учительницу арестовали. За свое освобождение она попыталась дать залог, в чем ей было отказано.
После такого скандала, администрация школы сняла Рене Рин с должности учителя и всячески помогала следствию.


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