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Появились фото подвала, где уборщик-педофил насиловал 12-летнюю девочку

Сегодня, 13:34

В Сети появились фото жуткого подвала, где школьный уборщик-педофил Амбиорикс Родригес насиловал 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в Бруклине в учебном учреждении Middle School for Marketing and Legal Studies.

Жертва насилия Амбиорикса Родригеса, которой на сегодняшний день уже 20 лет, подала в суд на школу, в которой она училась. По словам девушки, руководство учебного учреждения знало о подвале уборщика.

39-летний Амбиорикс Родригес работал в школе уборщиком и за котельной в подвале обустроил тайное логово, который сам назвал «загоном». Он изнасиловал 12-летнюю девочку не меньше сорока раз, затаскивая силой в подвал. Мужчину приговорили к двадцати годам тюремного заключения.

Адвокат пострадавшей Джеймс Монро рассказал, что руководство школы знало о тайной комнате Родригеса, так как один из учителей делал выговор уборщику за употребление алкоголя на работе.


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