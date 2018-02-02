В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире

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Крис Белл, представитель Департамента сохранения в Новой Зеландии, информирует, что умерла самая одинокая птица в мире. Олуша по кличке Найджел обитала на острове Ману в окрестностях Веллингтона.

В Новой Зеландии на знаменитом острове Ману ученые установили 80 реплик олуш, сделанных из бетона. В середину птиц встроили динамики, которые издавали соответствующие звуки. Эти манипуляции провели для привлечения олуш, которые могли бы создать свою популяцию, так как на этой местности за последние сорок лет пернатые не селились.

В 2013 году остров посетил Найджел, который влюбился в одну из нерушимых статуй. Он укрывал ее от холода и пытался чистить ей перья, но реплика не отвечала взаимностью. Гораздо позже старания ученых все-таки привлекли стаю олуш, но Найджел не присоединился к ним. Спустя несколько дней он умер, как самая одинокая птица в мире.