Задачка для китайских школьников поставила пользователей Сети в тупик

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В Китае нелепая детская задачка для школьников поставила пользователей Сети по всему миру в тупик. Критическое мышление учеников проверяют в учебном заведении в провинции Сычуань.

Задачка выглядит так: какой возраст капитана судна, если на борту находится 10 козлов и 26 овец. Дети, учащиеся в пятом классе, показали рассудительность, отвечая на этот нелегкий вопрос. Среди вариантов ответа были: 18 лет (совершеннолетие, так как младшему не позволят управлять транспортом) и 36 лет (общее количество животных равно возрасту капитана, так как он нарцисс).

В Сети один из пользователей предположил, что капитану из задачи 28 лет, так как это минимальный возраст для официального получения разрешения на управление грузовым судном после отработки стажа. В китайской школе предупредили, что единого и правильного ответа на задачку нет. Это задание придумали для того, чтобы проследить критическое направление мышления пятиклассников. Но это не остановило пользователей, которые продолжили активные рассуждения.