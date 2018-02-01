В Сан-Франциско простят всех судимых за марихуану за 43 года

Вчера, 22:19

Правительство Сан-Франциско намерено простить всех ранее судимых в связи с марихуаной за последние 43 года. Тысячи судимостей за оборот наркотического зелья будут аннулированы.

В результате нововведений власти Сан-Франциско сделают «белой и пушистой» репутацию около пяти тысяч уголовников и трех тысяч мелких преступников. Прокурор округа Джордж Гаскон сообщил данную новость об аннулировании судимостей за марихуану на официальном портале ведомства.

Это стало огромным подарком для населения, так как ранее судимые люди имеют некоторые ограничения в социуме, им трудно получить работу, удержаться в трудовом коллективе. Таким образом все граждане, которые были осуждены за сбыт, торговлю и употребление марихуаны с 1975 года, будут официально оправданы.