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В Лондоне обвиняемый предложил судье рассмотреть его пенис

Вчера, 21:35

В Лондоне Сухпал Сингха Сидху, обвиняемый в сексе с 15-летней школьницей, предложил судье рассмотреть его пенис. Мужчина заявляет о своей невиновности, ссылаясь на импотенцию из-за неудачной операции.

В Лондоне суд рассматривал уголовное производство по факту секса 45-летнего Сухпала Сингха Сидху с 15-летней школьницей, произошедшем в 2015 году. Во время слушания подсудимый заявил, что в 2003 году ему сделали неудачную операцию по обрезанию пениса, в результате это привело к импотенции. В качестве доказательства британец был готов продемонстрировать гениталии в суде, но глава процесса отказался от подобного участия. Мужчина настаивал, что пенис весь в шрамах и заниматься сексом он не способен.

В 2015 году Сидху был признан виновным в трех инцидентах действий сексуального характера с несовершеннолетней и одной ситуации в подстрекательстве несовершеннолетнего к действиям сексуального характера.


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