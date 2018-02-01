Двое людей пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Австрии

Вчера, 20:41

В политическом округе Фёклабрук, Верхняя Австрия, в 11:30 спасателям поступил сигнал о взрыве на складе боеприпасов. Во время взрыва двое пострадало. Один человек загорелся, второй начал его тушить и огонь перекинулся и на него. Сейчас пострадавших на вертолетах доставили в больницы Зальцбурга и Вены.

В настоящий момент на месте взрыва работают спасатели, боеприпасы продолжают взрываться. Опасная зона оцеплена. Спасатели просят посторонних не приближаться к складу боеприпасов.

Подробности того, что произошло на складе выясняются, на данный момент причины взрыва не известны.