В Калифорнии 55-летний мужчина угнал эвакуатор из-за мести

Вчера, 22:59

В Калифорнии 55-летний житель угнал эвакуатор в качестве мести за убранный автомобиль. Остановить злоумышленника смогли полицейские только с применением специальных шипов на проезжей части.

Житель Калифорнии 25 января самолично увидел, как его припаркованный автомобиль грузит эвакуатор. После погрузки транспортное средство было направлено на штрафную площадку и мужчине пришлось оплачиват нарушение правил, а также оплатить время пребывания машины на штрафстоянке. В качестве мести, той же ночью, калифорниец совершил акт отомщения. Он угнал злосчастный эвакуатор.

Сотрудники полиции, которые были поставлены в известность об угоне, начали оперативно искать транспортное средство. Обнаружить его удалось, но остановить не получалось. Угонщик мастерски лавировал от полиции и был неуловим. После нескольких неудачных попыток остановки эвакуатора и угонщика, полицейские раскинули специальные дорожные шипы на дороге. Сейчас он задержан.