Вторжение ИИ началось: В Лос-Анджелесе роботы заменили людей

Вчера, 20:48

Промышленный апгрейд набирает обороты.

Уникальные роботизированные технологии постепенно начинают внедрять в самых необходимых сферах деятельности. Так в Лос-Анджелесском порту начали экспериментировать с роботами-грузчиками и полностью автоматизированными кранами, которые с лёгкостью поднимают контейнеры весом в пять тонн и с точностью ставят их друг на друга для дальнейшей транспортировки.

Такой подход к решению морских грузоперевозок, по мнению экспертов, очень выгоден. Машины выполняют поставленную задачу гораздо быстрее, чем целый штат рабочих. При этом производительность работы возрастает на 30% и время простоя судов значительно уменьшается. Однако процесс автоматизации - это сложный бизнес-вопрос, который спонтанно не решается и требует некоторого времени для опробования. Поэтому потенциальные акционеры не спешат вкладывать в него деньги. Их смущает также высокая цена и неопределённая сумма выручки от этой операции. Так, к примеру, полный переход на роботизированный труд порта Лонг-Бич обойдётся в $1.3 млрд. А выгодным ли будет такое крупное вложение - неясно.

Если взять во внимание успешную работу терминала APM в Роттердаме, автоматизация которого началась ещё с 1990 года, то можно заметить, что это приносит владельцам не малые дивиденды. Но если сравнить его с эксплуатацией полуавтоматических систем в порту Виргинии, который вообще не приносил дохода и его пришлось закрыть, то необходимость вкладывать финансы в эту концепцию вызывает массу противоречий.

Заметим, что инновации коснулись не только промышленности. Медицина тоже обзавелась новым роботом-помощником. Стартап от Diligent разработала универсального робота, который будет помогать медперсоналу. Поли - так назвали механического санитара, запрограммированного для выполнения ряда несложных поручений, уже успешно себя зарекомендовал в нескольких больницах. Впрочем, чтоб добиться ключевого фактора успеха - взаимодействие робота и человека, Diligent развивают ряд социальных умений у Поли. Так этот дроид сможет не только приносить нужные вещи, безопасно маневрируя между проходящими людьми, но и выполнять более сложные задачи.

Эксперты полагают, что в будущем к его помощи можно будет прибегнуть даже для работы на космических станциях.