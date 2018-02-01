Более 900 горняков в ЮАР оказались заблокированы в шахте

Вчера, 21:26

В ЮАР на одной из местных угледобывающих шахт произошёл обрыв электрического кабеля, в результате чего около 950 шахтеров оказались заблокированы под землёй. Представители горнодобывающей компании заявили, что занимаются спасением рабочих.

Как передаёт местная пресса, почти тысяча человек находится на глубине около километра. Им периодически спускают воду и еду. Сами они якобы сообщают, что чувствуют себя нормально. Вместе с тем постепенно проходит процедура эвакуации. В пресс-службе компании заявили, что из шахты достали 65 человек.

Ранее мы писали, что в ДНР в шахте возле города Ждановка произошёл взрыв. В результате ЧП погибли два рабочих. Причина взрыва устанавливается.