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Украинская Roshen намерена судиться с "Ашаном" за "Киевский торт"

Вчера, 22:12

Roshen имеет претензии к корпорации Ашан относительно идентичному дизайну упаковки и названия для "Кондитерского торта". Украинские кондитеры намерены судиться с конкурентами.

Корпорация украинского главы Порошенко "Roshen" осталась крайне недовольна плагиатом конкурентом из предприятия «Ашан», которое также предоставляет на рынок продукции «Киевский торт» собственного производства. Дело в том, что представители кондитерской фабрики имеют полное право выпускать «Киевский торт» согласно его названию. Остальные же просто нагло копируют рецептуру, но применяя одинаковую упаковку для торта.

Это служит грубым нарушением прав производителя и "Roshen" намерена обратиться в суд. Первое заседание по данному вопросу состоится уже 5 февраля. Roshen настаивает на смене названия продукции, которую представляет «Ашан» в другом дизайне упаковочной тары. Это поможет неопытным поклонникам сладостей сразу определить качество оригинала. Заплатив достойные деньги, люди смогут попробовать настоящий «Киевский торт», а не подделку.


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