Британский парламент обеспокоен проблемой одноразовых стаканчиков

Вчера, 22:15

В Британии члены парламента намерены разобраться с проблемой потребления одноразовых стаканчиков для кофе.

Ранее в Соединенном Королевстве был принят план на ближайшие 25 лет, который предусматривал сокращение использования пластиковых изделий, в том числе и посуды. Однако, стало известно о закупке более 1 000 000 одноразовых стаканчиков нижней палатой парламента.

Экологическая организация приводит свои исследования, согласно которым каждый из членов Палаты общин за прошлый год использовал по полторы тысячи кофейных стаканчиков и крышек.

Другие данные от партии Либеральных демократов указывают, что за последние 5 лет Палатой общин были использованы примерно 4 000 000 одноразовых стаканчиков.

Член правительства Британии Кэрри Маккарти призвала Палату общин разобраться с данной проблемой.