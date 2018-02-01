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Британский парламент обеспокоен проблемой одноразовых стаканчиков

Вчера, 22:15

В Британии члены парламента намерены разобраться с проблемой потребления одноразовых стаканчиков для кофе.

 Ранее в Соединенном Королевстве был принят план на ближайшие 25 лет, который предусматривал сокращение использования пластиковых изделий, в том числе и посуды. Однако, стало известно о закупке более 1 000 000 одноразовых стаканчиков нижней палатой парламента.

Экологическая организация приводит свои исследования, согласно которым каждый из членов Палаты общин за прошлый год использовал по полторы тысячи кофейных стаканчиков и крышек.

Другие данные от партии Либеральных демократов указывают, что за последние 5 лет Палатой общин были использованы примерно 4 000 000 одноразовых стаканчиков.

Член правительства Британии Кэрри Маккарти призвала Палату общин разобраться с данной проблемой.


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