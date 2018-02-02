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В Австралии трое датчан ночевали на крыше авто, спасаясь от крокодилов

Сегодня, 05:30

Когда трое датских туристов вернулись из Австралии, они рассказали о своих невероятных приключениях. В частности, это была история о разозлившихся аборигенах и ночи, которую молодые люди провели на крыше автомобиля, спасаясь от полчища крокодилов.

 Гражданин Дании по имени Александр, а также его невеста и лучший друг, отправились в Австралию на приключения, устав от копенгагенских будней.

Когда молодые люди приехали в страну ползущих насекомых, змей, крокодилов и кенгуру, и сразу же арендовали автомобиль. После этого все трое запаслись провизией и поехали вглубь страны, чтобы отдохнуть от цивилизации.

 Отдых проходил отлично до того момента, когда путешественники решили перебраться через одну из немногих австралийских рек.

Александр в своём интервью журналистам рассказал, что во время происшествия была ночь. При переправе автомобиль сел на камни, а затем сломался сам мотор. Но это не самое страшное. По словам Александра, приключения начались тогда, когда в машину стала затекать вода, а вокруг плавало множество маленьких и гигантских крокодилов.

В общем, трое датчан провели всю ночь на крыше автомобиля, который стоял в реке с крокодилами. Утром ребята всё-таки добрались пешком до берега, а затем вышли к людям, искавшим их. Они были уверены, что путешественников уже давно съели крокодилы.


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