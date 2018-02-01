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В Китае геймера парализовало после 20-часового игрового марафона

Сегодня, 14:48

Житель провинции Чжэцзян (Китай) слег в больницу с параличом половины тела, после того как на протяжении 20-часов просидел в интернет-кафе. В настоящее время врачи не могут точно спрогнозировать, сможет ли геймер полностью восстановиться от последствий игрового марафона.

Уникальная история началась с 20-часового пребывания китайца в интернет-кафе. Практически сутки парень играл в виртуальные развлечения и бороздил просторы интернета. Изрядно утомившись, геймер направился домой, а уже следующим утром у него парализовало ноги. За неподвижным жителем провинции Чжэцзян приехали медики, положившие молодого парня на обследование. На данный момент специалисты не дают никаких прогнозов на выздоровление заядлого геймера.

Пока паралич приковывает к кровати китайцев, правительство Поднебесной продолжает искать новые способы для борьбы с интернет-зависимостью. Параллельно правоохранители пресекают незаконные методы борьбы с чрезмерным геймерством. К слову, Китаю известны случаи, когда подростки убивали своих матерей электрошоком, который якобы должен был оградить их от компьютера.


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