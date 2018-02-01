В Новой Зеландии ворующий трусы кот чуть не разрушил брак

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Кот по кличке Мо, проживающий в Новой Зеландии, чуть не стал причиной судьбоносной ссоры своих хозяев. Домашний питомец украл трусы соседки, поставив под сомнение верность главы семейства.

Уникальную историю интернет-сообществу поведал хозяин кота Мо. Житель Новой Зеландии сильно поссорился со своей возлюбленной, обнаружившей в общей постели трусы соседки. Шокированный мужчина никак не смог доказать непричастность к появлению в доме нижнего белья посторонней женщины, из-за чего его гражданский брак оказался на грани распада. Разобраться в ситуации и доказать свою невиновность новозеландец смог с помощью домашнего питомца по кличке Мо. Выйдя на балкон, мужчина заметил, как кот виртуозно ворует трусы и бюстгальтеры соседки.

Пара помирилась, а за пушистым вором установили наблюдение. Оказалось, за неделю Мо может украсть до 40 чужих вещей. Практически каждый день новозеландец совершает обход по соседям, возвращая нижнее белье, футболки и носки. К слову, большинство сожителей не обижаются на воровские привычки кота.