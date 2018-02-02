Китаянка продаёт своё грудное молоко, чтобы спасти дочь

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Китаянка продаёт свое грудное молоко, чтобы спасти собственную дочь. Её малышке требуется дорогостоящее лечение.

В Сети уже появились фото того, как молодая мать, которой 24 года, зарабатывает на это, сидя на тротуаре и торгуя своим грудным молоком.

Женщина родила двойняшек, одна из которых оказалась серьёзно больной. Чтобы оплатить счета на врачебные услуги, она предлагает своё грудное молоко любому желающему.

Женщине помогает её 31-летний супруг. Он держит плакат, текст которого информирует о болезни его дочери и стоимости услуг. Одна минута кормления стоит 10 юаней. Семья официально относится к категории малоимущих.

Супруги являются рабочими-мигрантами, проживающими в городе Шаньчжэнь. Мужчина прибыл туда 16 лет назад. С тех пор он трудится на заводе в качестве простого рабочего.

У одной из родившихся у его жены девочек врачи обнаружили наличие менингита и септического шока.

Сразу же оплатить стоимость лечения супруги не смогли. Несмотря на это, китайские врачи продолжают спасать малышку и помогать её родителям в поиске денег на это.