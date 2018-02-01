Сегодня, 13:38

Илон Маск продал за неделю все безопасные огнемёты, предназначенные для противодействия «зомби-апокалипсису». Их первая партия была заказана им в количестве 20 тысяч экземпляров.

В случае предзаказа, цена изделия составляла 500 долларов. Огнетушитель, прилагаемый к огнемёту, обходился покупателю бесплатно.

Все 20 тысяч огнемётов, относящихся к новому поколению, разошлись по предзаказу в течение одной недели.

Сообщение об этом Маск оставил в своём аккаунте в Twitter.

Удачливый предприниматель обратил внимание на интерес населения США к возможному «зомби-апокалипсису». Учитывая, что их можно полностью уничтожить лишь огнём, он решил профинансировать выпуск новейших огнемётов компании Boring.

Впрочем, на это он решился не сразу. Сначала им был анонсирован выпуск бейсболок с нанесенным на них брендом Boring. Затратить деньги он решился лишь после того, как количество проданных этих головных уборов превысило 50 тысяч.