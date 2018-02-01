VistaNews.ru


Илон Маск продал за неделю все безопасные огнемёты

Сегодня, 13:38

Илон Маск продал за неделю все безопасные огнемёты, предназначенные для противодействия «зомби-апокалипсису». Их первая партия была заказана им в количестве 20 тысяч экземпляров.

 В случае предзаказа, цена изделия составляла 500 долларов. Огнетушитель, прилагаемый к огнемёту, обходился покупателю бесплатно.

Все 20 тысяч огнемётов, относящихся к новому поколению, разошлись по предзаказу в течение одной недели.

Сообщение об этом Маск оставил в своём аккаунте в Twitter.

Удачливый предприниматель обратил внимание на интерес населения США к возможному «зомби-апокалипсису». Учитывая, что их можно полностью уничтожить лишь огнём, он решил профинансировать выпуск новейших огнемётов компании Boring.

Впрочем, на это он решился не сразу. Сначала им был анонсирован выпуск бейсболок с нанесенным на них брендом Boring. Затратить деньги он решился лишь после того, как количество проданных этих головных уборов превысило 50 тысяч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.