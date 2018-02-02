Женщину не пустили на самолёт без указания пола в водительских правах

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Шерон Дулей из Новой Зеландии не пустили на самолёт, который вылетал из канадского Оканагана в Ванкувер, из-за того, что в её водительских правах не был указан её пол. Информацию об этом сообщает информационное агентство InfoTel.

Женщина довольно часто отдыхала со своим супругом на курорте Silver Star Mountain Resort. Но на этот раз муж улетел в Ванкувер на несколько дней раньше Шерон Дулей, забрав случайно паспорт своей супруги.

В итоге женщина без главного документа решила изучить сайт её авиакомпании WestJet. Там было указано, что для посадки необходимо предоставить государственный документ с фотографией, удостоверяющий личность. У Шерон были с собой водительские права, и она решила, что их будет достаточно.

Женщина прибыла в аэропорт Келоуна и перед входом в самолёт, когда багаж уже был сдан и пройдена служба безопасности, Шерон заявили, что на борт её не пропустят. Это связано с тем, что в водительском удостоверении не был указан пол человека. Недавно по такой же причине отказали и гражданке Австралии.

Удалось ли Шерон Дулей вернуться к себе домой – не известно.