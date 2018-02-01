В Венгрии бушует «белая смерть»

Сегодня, 13:02

В Венгрии сегодня бушует «белая смерть», известное природное явление. Местные жители настоятельно рекомендуют туристам бежать от тумана, так как он повлечет за собой гибель.

«Белая смерть» приходит на землю внезапно в виде зимнего тумана с низкой температурой. До сих пор ученые со всего мира не могут пояснить причину аномалии, но люди придают этому мистический характер. По словам жителей Венгрии, они неожиданно ощутили себя в холодильнике, после чего захотелось спрятаться в теплых домах.

«Белая смерть» обладает сказочной красотой, но туристам рекомендуют бежать быстро и подальше, чтобы не оказаться в самом центре такого природного явления. Резкая смена климата приводит к гибели людей и животных, которые не успели вовремя стреагировать на опасность. Зафиксирован случай, когда трое граждан замерзли в палатках, когда неожиданно пришла «белая смерть».