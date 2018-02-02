Итальянец взял в жёны медсестру, пожертвовавшую ему почку

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Итальянец взял в жёны медсестру, ранее пожертвовавшую ему свою почку. Это произошло в городе Пиза.

Джакомо Скинази познакомился с медсестрой Чинцией Стракуадаини пять лет назад. Тогда он попал в больницу по причине того, что у него произошла острая почечная недостаточность.

Три раза в неделю у него проходили медицинские процедуры. Их осуществляла Чинция. Между нею и пациентом со временем возникли чувства.

Когда медики установили, что без пересадки почки не обойтись, выяснилось, что у медсестры этот орган на 99% совместим с организмом Скинази.

Девушка, не задумываясь, отдала почку возлюбленному. Операция по её пересадке была благополучно проведена в июле 2014 года. Роман девушки с бывшим пациентом на этом не окончился. На минувших выходных он завершился свадьбой.

Подобный случай в Италии не единственный. Год назад итальянец, которому на тот момент было 52 года, расстался с собственной почкой ради своей 44-летней подруги. Это было его подарком ей на 8 марта.