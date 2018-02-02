В Нигерии возле синагоги на камеру засняли полёт ангела

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Недавно в интернет был загружен видеоролик. Его автор утверждает, что он стал свидетелем полёта ангела возле синагоги в нигерийском городе Лагос.

Один из местных жителей утверждает, что он якобы случайно снял на камеру телефона полёт ангела, когда ехал в автобусе. Ролик быстро стал популярным, набрав около полумиллиона просмотров на YouTube.

На кадрах можно наблюдать, как некая полупрозрачная белая фигура пролетает над дорогой. Верующие люди считают, что это был ангел, а любитель научной фантастики полагают, что это иное сверхъестественное явление.

Очевидец происшествия отмечает, что он просто снимал на камеру местность, машины и людей, но потом дома заметил нечто белое и туманное. Однако большинство людей такое заявление восприняли довольно таки критичное. Просмотревшие ролик пользователи заявляют, что это обычный фотомонтаж, который, при всём, очень некачественный.