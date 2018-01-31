К пропаже субмарины «Сан-Хуан» могут быть причастны британцы

Вчера, 21:26

Британцы могут иметь непосредственное отношение к таинственному исчезновению субмарины «Сан-Хуан». Такое мнение прослеживается во многих зарубежных СМИ.

С 15 ноября субмарина «Сан-Хуан», которая принадлежит флотилии Аргентины, потеряла взаимосвязь с сушей. Она просто пропала посреди морской пучины, на радарах данное подводное транспортное средство так и не удалось отследить. По некоторым мнениям, в причинах пропажи подлодки может быть виновата Британия, то есть британские военные. СМИ сообщили, что внезапная пропажа подводной лодки Аргентины может быть связана с тем, что субмарина подорвалась на ядерной бомбе, которую выпустили британские подводники.

В результате взрыва корабль резко исчез с поля зрения. Эта гипотеза появилась после того, как в обозрение попали известия о том, что в одном из рейсов на «Сан-Хуане» около границ акваторий Британии и Аргентины была замечена атомная подводная лодка.