Самолёт из России, летевший на Кубу, экстренно сел в США

Вчера, 20:02

Вынужденную посадку в американском аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) осуществил пассажирский самолёт компании Azur Air, который выполнял рейс из России на Кубу. Как сообщается на официальной странице генконсульства РФ в Нью-Йорке, причиной экстренных мер стала техническая неисправность двигателя.

Известно, что на борту лайнера находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. После благополучной посадки, их поместили в зону ожидания воздушной гавани. Тем временем в Нью-Джерси уже отправилась группа дипломатов из диппредставительства России в Нью-Йорке. Они должны будут оказать российским гражданам необходимое содействие и помощь.

Ранее мы писали, что американском штате Калифорния прямо на шоссе экстренно приземлился легкомоторный самолёт. Причиной вынужденных мер стали проблемы с двигателем.