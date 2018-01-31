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Интерпол предупредил Италию о прибытии группы из 50 боевиков ИГИЛ

Вчера, 19:38

Не менее 50 террористов «Исламского государства»* (Организация, деятельность которой запрещена в России) тайно высадились на итальянском острове Сицилия. Об этом сотрудники Интерпола предупредили спецслужбы Италии.

Источники в правоохранительной организации отмечают, что речь идёт преимущественно о выходцах из Туниса. Четверо из них находятся в розыске международных структурах. Для пересечения границы боевики использовали «лодки-невидимки», которые обычно применяются для переправки нелегальных мигрантов.

Напомним, что в начале января в Израиле задержали двух 19-летних девушек, которые совершали подготовку к террористическому акту. Обе они являются израильтянками. Задержанные намеревались после осуществления смертоносной акции выехать за границу и примкнуть к подразделениям «Исламского государства»*.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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