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В Индии обезьяна наказала оскорбившего ее местного жителя

Вчера, 19:08

В городе Шимла на севере Индии обезьяна повалила на землю местного жителя, показавшего животному неприличный жест.

Инцидент произошел накануне в городе Шимла. Прогуливаясь по стихийному рынку, один из местных жителей подошел к беспечно сидевшей обезьяне и показал ей средний палец. Реакция животного не заставила себя ждать. Представительница приматов прыжком повалила мужчину на землю, а затем спокойно вернулась на прежнее место. Обидчик поднялся и продолжил свой путь.

Стоит заметить, индийские обезьяны уже не раз отличались своим агрессивным поведением. Местные рассказывают, что они нередко грабят туристов.


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