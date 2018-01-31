Американке удалось найти кота, которого она считала погибшим 10 лет

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В США хозяйка воссоединилась со своим котом, который считался погибшим на протяжении 10 лет. Питомца хозяйке вернул волонтер.

В США женщине удалось найти кота, который пропал 10 лет назад. Хозяйка Лора Клебан была уверена, что питомца уже нет в живых, так как спустя время после пропажи неподалеку от ее дома был найдет труп похожего животного.

Однако, история разрешилась в куда лучшую сторону. 27 января одна из волонтеров из организации по кастрации и стерилизации бездомных кошек Ким Вонеш нашла потерянного кота Оливера. Как оказалось, хвостатого уже 6 лет подкармливает местная жительница. Она и помогла словить кота. Оливер доверился женщине и дался в руки.

Идентифицировать Оливера смогли при помощи микрочипа. К своей хозяйке Лоре Клебан питомец вернулся 29 января. Счастливая американка не переставала улыбаться и поблагодарила организацию волонтеров за их работу.

Также Клебан посоветовала всем, кто содержит животных, чипировать питомцев.