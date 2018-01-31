Пришельцы сбросили металлический шар на Перу

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На Перу упал огромный металлический шар. Жители уверенны, что сбросили его инопланетяне.

Жители городка Лауранкахуани (Перу) обнаружили интересную находку в окрестностях – огромный металлический шар. Люди уверенны, что попасть на Землю он мог только из космоса, а сбросили его пришельцы.

После изучения объекта установлено, что его вес составляет около 40 килограммов, его диаметр 1,05 метра. Странный шар упал с большой высоты и образовал воронку. Местные жители сообщают, что данного объекта на этом месте ранее не было.

Свое мнение в отношении неопознанного металлического шара высказали уфологии, которые уверенны в том, что он имеет космическое происхождение. Специалисты уже прозвали перуанский шар «черным ящиком».

В сети пользователи активно начали обсуждать появление странного шара. Многие предположили, что он является капсулой, которая выпала из туалета инопланетного корабля и в ней находится содержимое. Уфологии уверенны, что данная находка несет в себе опасность для людей и должна быть отправлена на дополнительные исследования в специальный институт. Местных жителей просят не прикасаться к шару, пока его не забрали для исследований.