VistaNews.ru


Пришельцы сбросили металлический шар на Перу

Сегодня, 16:12

На Перу упал огромный металлический шар. Жители уверенны, что сбросили его инопланетяне.

Жители городка Лауранкахуани (Перу) обнаружили интересную находку в окрестностях – огромный металлический шар. Люди уверенны, что попасть на Землю он мог только из космоса, а сбросили его пришельцы.

После изучения объекта установлено, что его вес составляет около 40 килограммов, его диаметр 1,05 метра. Странный шар  упал с большой высоты и образовал воронку. Местные жители сообщают, что данного объекта на этом месте ранее не было.

Свое мнение в отношении неопознанного металлического шара высказали уфологии, которые уверенны в том, что он имеет космическое происхождение. Специалисты уже прозвали перуанский шар «черным ящиком».

В сети пользователи активно начали обсуждать появление странного шара. Многие предположили, что он является капсулой, которая выпала из туалета инопланетного корабля и в ней находится содержимое. Уфологии уверенны, что данная находка несет в себе опасность для людей и должна быть отправлена на дополнительные исследования в специальный институт. Местных жителей просят не прикасаться к шару, пока его не забрали для исследований.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.