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Американец был заживо погребен под песчаными дюнами

Сегодня, 05:30

Семейная пара мирно отдыхала на одном из пляжей США, когда мужчина внезапно стал «заложником» песчаных дюн.

Житель Техаса Ли Гоггин проводил время со своей женой и тремя детьми на пляже во Флориде, когда мужчина придумал в качестве развлечения выкопать тоннель в песке. Однако американец не учел того, что над песком находились песчаные холмы.

Когда тридцатипятилетний мужчина закопался в песок, дюны внезапно обвалились, завалив мужчину, и чуть ли не задели двух детей. Испуганные жена и дети попытались достать его самостоятельно, но не смогли справиться и вызвали спасателей. Когда мужчину достали из-под завала, мужчина не подавал никаких признаков жизни. Была вызвана скорая помощь и американец был доставлен в госпиталь вертолетом.

Известно, что сейчас Ли Гоггин находится в коме и прогнозы врачей пока не ясны. 35-летний мужчина работал тренером и у него и раньше были некоторые проблемы со здоровьем, в 2014 году его брат даже пожертвовал ему свою почку.


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