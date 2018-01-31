Американка притворилась сестрой-близняшкой, а вскоре убила ее

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Американка, влюбленная в парня своей сестры, чтобы начать с ним отношения, притворилась сестрой-близняшкой, а вскоре убила ее.

На судебном заседании по делу о гибели гражданки США, ее парень Фредерико Бейли сообщил, что после смерти его девушки, Анастасии Дювал, ее сестра-близняшка Александрия Дювал начала заигрывать с ним, а на следующий день после трагедии и вовсе предстала в одежде Анастасии, которую погибшая одевала накануне своей смерти. Анастасия вместе с Фредерико, сестрой Александрией и ее бойфрендом вместе проживали в одном доме в штате Гавайи.

В день трагедии, Фредерико Бейли вместе с близняшками отправились в поход. Там, между сестрами возник конфликт, так как Анастасия не была рада компании своей сестры, которую не приглашали. Чтобы все обсудить, девушки решили отъехать от кемпинга на автомобиле. Очевидцы сообщили, что после долгих споров, сестры начали драться. Когда же они наконец выехали, конфликт продолжился в салоне, и в один момент, находившаяся за рулем Александрия начала ехать быстрее, а потом направила автомобиль с дороги. Машина упала в обрыв, в результате чего Анастасия скончалась на месте ДТП. Эксперты выяснили, что водитель даже не пыталась притормозить.

В 2017 году Александрию уже судили за убийство, но тогда суд вынес оправдательный приговор, а в январе девушку вновь арестовали, и дело возобновили по запросам присяжных.