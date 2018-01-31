Художница спрятала камеру в вагину и снимала секс с любовниками

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Разместив мини камеру в своей вагине художница решила сделать необычные кадры своих любовников. Такая идея пришла американке Дани Лесснау.

Американская художница и феминистка из Бруклина Дани Лесснау нашла очень оригинальный способ, который помог ей сблизиться с партнером и познать тела друг друга. Известно, что 31-летняя женщина разместила миниатюрную фото камеру у себя в вагине и с ее помощью делала снимки своих любовников. Такой необычный метод, по словам женщины, она выбрала для того, чтобы преодолеть табу на сексуальность, которое она сама себе установила.

В ходе своего эксперимента Лесснау попыталась воссоздать и объединить тактильные, шокирующие и телесные ощущения. На такую идею художницу натолкнули работы Энн Хамильтон, которые называются Face to Face – все они сделаны камерой. Которая в момент съемок находилась во рту.

Известно, что для подобного рода съемок использовалась мини пинхол-камера, которая была сконструирована из старых кассет. Он имеет большую выдержку, что делает фото нечеткими и размытыми. Именно такая техника придает им дополнительный шарм.