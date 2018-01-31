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Турецкого футболиста убили из-за девушки

Сегодня, 15:12

В Турции произошло ужасное событие – игрока стамбульской футбольной команды «Едикуле», Юнуса Эмре, зарезали в уличной драке, которая началась, когда отважный игрок попытался защитить совершенно незнакомую ему девушку.

Инцидент был записан уличными видеокамерами. По многочисленным данным, футболиста ударили ножом в живот. Это сделал некий мужчина 38 лет, который ранее уже был арестован и осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме того, убийца ранил еще двух друзей Юнуса. По предварительным данным известно, что девушка попыталась сесть в такси, но пьяный мужчина подошел и начал избивать её. Спортсмены вмешались, но у преступника был нож, как выяснилось позже.

Друзья рассказывают, что Изол умер в больнице вследствие того, что получил два удара ножом прямо в сердце.


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