Студент напал на соседа с мечом Legend of Zelda

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Студент решил атаковать своего соседа мечом Линка, а затем нанес удар кухонным ножом. За совершение данного преступления был арестован Джереми Тазрук на Аляске.

На Аляске (США) произошло необычное вооруженное нападение. Дело в том, что 22-летний Джереми Тазрук в пятницу 26 января вступил в драку со своим соседом, которая переросла в поножовщину.

Происшествие случилось в городе Анкоридже, в квартире, которая расположена неподалеку от местного университета. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что задержанный сначала пытался атаковать своего соседа мечом Линка, который известен по компьютерной игре Legend of Zelda, но потом решил сменить оружие и нанес удары кухонным ножом.

Как рассказывают свидетели трагедии, зачинщиком драки стал пострадавший студент. Сообщается, что в квартире находилась невеста задержанного и грудной ребенок, которые также пострадали в результате нападения пострадавшего. Следствие склоняется к версии о том, что задержанный, пытался дать отпор нападавшему и защитить свою семью. В состоянии аффекта Тезрук схватился за настоящий нож.

Установлено, что нападавший скрылся, окровавленным его доставили в больницу сотрудники полиции.