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Житель Китая случайно превратил смартфон в «огнемет»

Сегодня, 13:58

Мужчина превратил смартфон в «огнемет», от которого сам чуть не пострадал. Инцидент произошел в Китае.

Современная техника очень не предсказуема, иногда даже не представляя этого, человек может полностью изменить ее функциональные возможности. Так, один из жителей Китая экспериментировал со своим смартфоном, пока не переделал его в «огнемет».

Результаты своего эксперимента он снял на видео, которое выложил в сеть. Там четко видно, что китаец сам чуть не пострадал от своего изобретения. Мужчина сообщил, что пытался произвести ремонт мобильного устройства, после чего из него вырвалось пламя. Не получить ожоги изобретателю помогла только его хорошая реакция.

Подобные случаи были известны и ранее. Из своих мобильных устройств многие изобретатели делали абсолютно неожиданные аппараты, которые можно было использовать в различных областях.


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