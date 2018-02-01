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В Нью-Йорке лунатик во сне выпал с 8-го этажа

Сегодня, 03:30

35 – летний житель Нью-Йорка уже давно страдал сомнамбулизмом. И вот, утром 27 января, он выпал из окна своей квартиры, которая находилась на восьмом этаже.

Мужчине очень повезло. Лунатик остался жив, отделавшись лишь несколькими переломами. Падение мужчины смягчили строительные леса, которые были расположены на уровне второго этажа. Лунатик получил травму спину, перелом ребер и ноги и был госпитализирован.

Девушка пострадавшего рассказала, что ее молодой человек перед сном выпил дозу снотворного. По словам его брата, мужчина еще с детства долгое время страдал от лунатизма и очень часто совершал какие-либо действия во время сна.


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