Скользящая по льду корова рассмешила китайцев

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В сети появился ролик, на котором черная корова едет по льду, животное безрезультатно пытается покинуть скользкую поверхность. Особой популярностью видео пользуется у китайцев.

В сети часто появляется видео, которое способно поднять настроение. Незамысловатые сюжеты чаще всего вызывают улыбку и положительные эмоции у людей различных возрастов.

Новым хитом интернета становится ролик, на котором корова пытается выбраться со скользкой поверхности. Такой инцидент произошел в Китае, где после осадков ударил мороз и произошло обледенение. Животное попало на скользкий участок дороги, на котором у коровы разъезжались ноги. Видно, что несчастная корова хотела выбраться на нескользкую поверхность, но у нее не получалось.

Особую популярность видео ролик приобретает в Китае.