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В Канаде аноним дарит студентам секс-игрушки, лампочки и наушники из Amazon

Сегодня, 01:30

Посылки от неизвестного дарителя массово получают студенты университета Реджайна (провинция Саскачеван, Канада). Среди презентов покупки онлайн-магазина Amazon, в числе которых также популярные секс-игрушки.

Подобное, по словам администрации образовательного учреждения, продолжается на протяжении нескольких последних месяцев. Аноним постоянно шлёт забитые доверху посылки из Amazon, в которых содержатся случайные покупки – от лампочек, зарядных устройств и наушников, до секс-игрушек.

По некоторым данным, похожие случаи происходят и в других университетах Канады. Установить личность дарителя не удаётся, поскольку оплата осуществляется посредством анонимных подарочных купонов. В итоге в студнеческом сообществе решили отдать все подарки на благотворительность. Исключением станут только секс-игрушки. Их судьба пока не решена.

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