Вчера, 23:58

Стали известны подробности получения власти Адольфом Гитлером. Этот человек управлял величайшим государством и без определенного образования, а также германского гражданства.

Смена правителя в Германии произошла под конец января 1933 года. Главнокомандующим государства стал лидер нацистов Адольф Гитлер. Имея к политическому движению кое-какое отношение, Гитлер ранее был основателем Национал-социалистической политической партии, но этот блок не набрал нужного количества голосов избирателей.

В период тяжелого времени для Германии, когда имела место Великая депрессия, в 1930 году партия Адольфа Гитлера начинает обретать популярность, достигнув 18 уровня. Когда в 1932 году Германия проводит выборы президента именно Гитлеру достается победа в первом и втором турах. Таким образом, новым главой Германии становится нацист Адольф, который специально не обучен, а также не имел на то время гражданства.