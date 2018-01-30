В Исландии запретили использовать имя Андрей

Вчера, 21:18

В Исландии запрещено давать новорожденным имя Андрей, так как оно не внесено в государственный реестр имен, которыми разрешается называть новорожденных.

Государственный комитет Исландии не внес греческое имя Андрей в национальный список по личным именам. Это связано с написанием данного имени, так как она записывается как Andrej, а такое окончание противоречит правилам грамматики исландского языка. В заключении комитета указано, что для передачи данных звуков в исландском языке было бы правильным записать это имя как Andrei или Andrey. Существует вероятность, что именно в такой записи оно может попасть в данный реестр, где уже содержится 5 вариантов этого имени, среди которых Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и исландское Андри.

В стране проживает 335 000 граждан Исландии, в связи с чем власти уделяют повышенное внимание сохранению правильного национального языка. Многие иностранные слова, в том числе и имена, в Исландии облекают в другую форму, в соответствии с правилами и нормами национального языка. Имена для новорожденных разрешено брать только из специального государственного реестра, что сталкивает с некоторыми трудностями граждан, которые переехали в страну на постоянное место жительства. Исключения допускаются лишь тогда, когда ребенок родился на территории страны от родителей, которые не являются ее гражданами.