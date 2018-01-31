В Техасе учитель изнасиловал спящего школьника и снял все на видео

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В Техасе учитель совершил изнасилование своего спящего ученика и все в подробностях снял на видео. Полиция арестовала педагога, сумма залога на время следствия составляет 80 тысяч долларов.

Шокирующий случай произошел в доме одного из учителей Техаса. Мужчина предварительно пригласил к себе в дом одного из своих воспитанников. В итоге встречи, учитель напоил школьника спиртным, а потом, когда парень уснул, он жестоко изнасиловал спящего гостя. Примечательным есть тот факт, что злоумышленник все происходящее снимал на камеру своего смартфона для какой-то своей цели.

В настоящее время учитель находится в полиции, его арестовали практически сразу. Мальчик, который проходит по дело, как потерпевший, сам обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Он сообщил, что учитель пригласил его к себе в дом просто пообщаться. Он угостил его пивом, но парню после выпитого стало плохо, и он лег на кровать. Внезапно он уснул, но проснувшись увидел на телефоне все то, что с ним происходило. Смартфон с кадрами видео изнасилования изъят.