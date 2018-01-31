VistaNews.ru


В Техасе учитель изнасиловал спящего школьника и снял все на видео

Сегодня, 00:45

В Техасе учитель совершил изнасилование своего спящего ученика и все в подробностях снял на видео. Полиция арестовала педагога, сумма залога на время следствия составляет 80 тысяч долларов.

Шокирующий случай произошел в доме одного из учителей Техаса. Мужчина предварительно пригласил к себе в дом одного из своих воспитанников. В итоге встречи, учитель напоил школьника спиртным, а потом, когда парень уснул, он жестоко изнасиловал спящего гостя. Примечательным есть тот факт, что злоумышленник все происходящее снимал на камеру своего смартфона для какой-то своей цели.

В настоящее время учитель находится в полиции, его арестовали практически сразу. Мальчик, который проходит по дело, как потерпевший, сам обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Он сообщил, что учитель пригласил его к себе в дом просто пообщаться. Он угостил его пивом, но парню после выпитого стало плохо, и он лег на кровать. Внезапно он уснул, но проснувшись увидел на телефоне все то, что с ним происходило. Смартфон с кадрами видео изнасилования изъят.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.