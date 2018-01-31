В Сети появилось видео и фото встречи самого высокого мужчины и самой низкой женщины

Сегодня, 05:15

В Сети появилось видео и фото уникальной встречи. Самый высокий мужчина Султан Кесен из Турции и самая маленькая в мире женщина Джоти Амджи из Индии встретились. Фотосессия состоялась в рамках привлечения туристов к египетским достопримечательностям.

В Интернете появилось видео и фото встречи турка Султана Кесена и индианки Джоти Амджи. Самый высокий представитель мужского пола и самая маленькая представительница женского пола стали участниками фотосессии в поддержку привлечения туристов к египетским реликвиям и постройкам.

Снимки пары набрали большое количество комментариев и отметок «нравится» в соц сетях.

Также появилось видео, на котором изображены 251 см мужчина и 62 см женщина. Жители планеты оценили креативность фотоснимков и убеждены, что подобные проекты активизируют внимание людей к старине.