Налоговую декларацию Гитлера выставили на продажу за $125.000

Сегодня, 17:07

Вещи, связанные с известной исторической личностью Второй Мировой войны Адольфом Гитлером, пользуются спросом среди многих коллекционеров исторических артефактов. И даже спустя 70 лет после смерти Гитлера интерес к данной персоне не проходит.

Очередной предмет, заинтересовавший коллекционеров – личная налоговая декларация 1926 года, которая уже готовится к продаже на аукционе. В данной декларации отображается годовой доход Гитлера за 1926 год в размере 2 487 рейхсмарок. В наше время такая сумма сопоставима с $7 400. Хотя личные вещи Адольфа и вызывают большой ажиотаж среди коллекционеров, они подумают, прежде чем покупать документы. Ведь в прошлом месяце пытались продать Mercedes-Benz Адольфа 1939 года выпуска. Но цена, предложенная покупателями, не соответствовала минимальной стоимости автомобиля – в $7 млн.

За последнее время было продано и куплено очень много личных вещей диктатора, например, унитаз, который находился на его яхте, штаны, одна из написанных им картин и даже белье и прядь волос.