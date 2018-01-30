Церковь Сатаны: Человечество спасут секс-куклы

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Человечество будет спасено только при помощи секс-кукол. Такую гипотезу выдвинули представители американской церкви Сатаны.

В последнее время очень сильно развивается индустрия сексуальных игрушек, большой процент из которых составляют секс-куклы. Многие уверенны, что их существование приводит к одиночеству и развитию сексуальных проблем. Хотя есть и их сторонники.

Так, представители американской церкви Сатаны уверенны, что именно секс-куклы способны спасти человечество, ведь они могут помочь реализовать все тайные желаний людей, которые иногда могут быть очень темными. Для этого, уверенны представители церкви, необходимо поддерживать разработку реалистических секс-кукол.

Как отмечают представители церкви Сатанистов, их основатель Антон ЛаВей еще более нескольких десятилетий назад спрогнозировал развитие производства человеческих компаньонов. Более подробно об этом гуру рассказал в своей книге «Программа пяти пунктов», в которой он называет секс-кукол гуманоидами.

Представители церкви Сатанистов придерживаются мнение, что человеку необходимо постоянно испытывать власть над кем-то, а секс-кукла, как нельзя лучше, может справиться с данной задачей, тем самым переместит внимание человека с сексуальной неудовлетворенности на более важные вещи.