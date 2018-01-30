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Канадские полицейские вызвали подкрепление, наевшись марихуаны

Сегодня, 15:44

Канадские полицейские «обедают» марихуаной. На этот шаг полицейские пошли после того, как поняли, что на дежурстве скучно. «Отобедав» мужчины вызвали подкрепление, поскольку их начали преследовать галлюцинации.

Двое полицейских из Канады прославились своей глупой затеей на весь мир. Дело в том, что находясь на дежурстве мужчинам было скучно, и они решили отведать увеселительного порошка. После к ним прибыло подкрепление. Причиной вызова подмоги стали галлюцинации у мужчин после приема наркотиков. Инцидент произошел в Торонто. По факту проводится проверка. На данный момент «веселые» полицейские отстранены от выполняемых обязанностей.

К слову, транспортные полицейские Ленобласти задержали 37-летнего гражданина. При уточнении личности, мужчина проглотил при правоохранителях пакетик с крупной партией амфетамина. Из желудка достать «спрятанную» находку помогли врачи. Информацию подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.


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