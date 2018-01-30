В Париже открылся первый публичный дом с куклами вместо живых женщин

Сегодня, 13:05

В столице Франции открылся первый публичный дом, где мужчин-клиентов будут обслуживать роботы или секс-куклы, которые заменили живых женщин. Теперь мужчины смогут самостоятельно выбирать куклу с разным цветом волос, кожи и ростом.

В публичном доме есть несколько комнат, где клиенты могут заниматься сексом с силиконовыми моделями вместо живых женщин. На данный момент предлагаются четыре разные куклы-роботы, которые одеты в сексуальное белье и готовы сделать всё для своих клиентов. Ученые заявляют, что через 30 лет будет в порядке вещей заниматься сексом с подобными роботами. Пользоваться такими услугами будут не только мужчины, но и женщины.

По словам австрийского психолога Герти Сенгера, причина, по которой некоторые мужчины больше интересуются секс-куклами, нежели женщинами в том, что с куклами они могут осуществлять все свои сексуальные фантазии не боясь отказа.