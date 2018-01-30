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В США супружеская пара год насиловала 14-летнюю секс-рабыню

Сегодня, 03:30

Юная 14-летняя девушка испытала на себе регулярное надругательство со стороны семейной пары из Стаффорда, США. Девочка-подросток попала в семью после похищения и стала сексуальным рабом.

Позже в ходе разбирательств выяснилось, что насилие над девушкой началось задолго до суда, в октябре 2016 года, когда ребенку не исполнилось даже четырнадцати лет. Преступник неоднократно склонял девочку к половому акту путем применения силы, предварительно завязав ей глаза. Супруга извращенца молча наблюдала за происходящим, не принимая в нем участия. Помимо этого, на жертву надевали наручники и заставляли исполнять разные сексуальные желания извращенцев, это происходило до трех раз в день.

В полицию обратился знакомый жертвы. На данный момент преступник обвиняется по десяти пунктам, а его супруга по трём. Они буду дожидаться результатов суда в тюрьме округа Уэбстер.


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