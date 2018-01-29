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В ООН беспокоятся о жертвах среди местных жителей в Африне

Вчера, 22:01

Представитель генсека ООН Фархан Хак рассказал о беспокойствах из-за сообщений о жертвах среди местных жителей в Африне.

Он уточнил, что боевые действия коснулись гражданской инфраструктуры. 28 января появились данные об обстрелах в таких населенных пунктах, как Шейх, Аль-Хаддид и Кобали. Источники передают, что среди погибших несколько человек, в том числе женщины и дети. Хак отметил, что власти кудров помешали организации эвакуации местных из районов, подвергающихся обстрелам.

Организация объединенных наций просит все стороны конфликта обратить внимание на защиту гражданских лиц, предоставить им свободное перемещение и надлежащую гуманитарную помощь.


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