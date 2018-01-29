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Военнослужащие из Ирана прекратили преследование кораблей США

Вчера, 21:02

Военнослужащие из Ирана прекратили преследование кораблей США в Персидском заливе на катерах с оружием.

Глава командования военных сил США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел сообщил, что ранее катера с иранскими военными проявляли агрессию, буквально набрасываясь на все судна Америки около двух раз ежемесячно на протяжении двух лет. Как-то они даже при помощи прожекторов слепили американские экипажи, на что те отвечали предупреждающими выстрелами, но подобные действия прекратились с августа предыдущего года, и за пять месяцев не было зафиксировано ни одного случая проявления агрессии. Генерал выразил надежду, что это связано с тем, что иранцы наконец заметили готовность военных Америки, отметив, что такое поведение не профессионально, однако истинной причины они не знают.

Аналитики связывают такое поведение с попыткой предотвратить обвинения со стороны Вашингтона по отношению к Ирану в разжигании напряженности в регионах Ближнего Востока. Снижение активности совпало с принятой директивой для КСИР, согласно которой корпуса обязуются удерживать свои позиции в районе, но преследовать корабли США им запрещено.


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