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Полиция Германии ищет похитителей 44 тонн шоколада

Вчера, 18:59

В понедельник стало известно об угоне двух грузовиков с 44 тоннами шоколада в городе Фрайбург-им-Брайсгау в Германии, сообщает Associated Press.

Угон двух грузовиков произошел в ночь с 26 на 27 января. Машины со сладким грузом находились в промышленном парке. По данным информационного агентства, украденный шоколад оценивается в 496,1 тысяч долларов. Позже полиции удалось обнаружить сначала один грузовик около немецко-французской границы, и позже второй — вблизи городка Лар, который тоже находится рядом с границей Германии и Франции. Одну из фур неизвестные успели разгрузить и скрылись. Вторая осталась нетронутой. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемых.


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