«Порно-Оскар» получила выпускница института политисследований

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В этом году в Лас-Вегасе прошла 35-я церемония вручения премии AVN Awards, предназначенная для работников порно-индустрии. «Порно-Оскар» получила Анджела Уайт, выпускница института политисследований в Париже.

Ежегодно представители AVN Awards организовывают мероприятие, на которых вручают премии работникам порно-индустрии. Лучшей актрисой года стала 32-летняя Анджела Уайт. Несмотря на ее съемки в фильмах для взрослых, девушка закончила в Париже институт политических исследований. В 2010 году она была кандидатом Австралийской партии секса на выборах в штате Виктория.

СМИ обратили внимание на Анджелу Уайт после того, как она отправила диски генеральному прокурору, на которых записана ее талантливая игра. Этим жестом активистка хотела попытаться уменьшить регулирование в сфере фильмов для взрослых.