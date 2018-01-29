VistaNews.ru


В небе над Францией заметили треугольный НЛО

Сегодня, 13:07

В небе над Францией местные жители заметили треугольный НЛО. Инцидент произошел в одном из небольших городков 19 января.

По словам автора видео, он просто снимал ночное небо, будучи в саду на территории своего участка. На дисплее появились два огня, близко расположенных к друг другу. Изначально француз подумал, что это самолет, но соответствующего звука он совершенно не слышал. Наличие спутника также исключалось, так как объект был очень низко над землей.

При просмотре ролика мужчина был, мягко говоря, шокирован. На кадрах был что-то похожее на неопознанный летающий объект треугольной формы. Это его взволновало и заинтриговало, ведь впервые в своей жизни он стал свидетелем подобного явления. Ролик был опубликован в Сети, скорее всего, им займутся любители и уфологи, которые живут разгадкой тайн инопланетной цивилизации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.