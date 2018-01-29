В небе над Францией заметили треугольный НЛО

Сегодня, 13:07

В небе над Францией местные жители заметили треугольный НЛО. Инцидент произошел в одном из небольших городков 19 января.

По словам автора видео, он просто снимал ночное небо, будучи в саду на территории своего участка. На дисплее появились два огня, близко расположенных к друг другу. Изначально француз подумал, что это самолет, но соответствующего звука он совершенно не слышал. Наличие спутника также исключалось, так как объект был очень низко над землей.

При просмотре ролика мужчина был, мягко говоря, шокирован. На кадрах был что-то похожее на неопознанный летающий объект треугольной формы. Это его взволновало и заинтриговало, ведь впервые в своей жизни он стал свидетелем подобного явления. Ролик был опубликован в Сети, скорее всего, им займутся любители и уфологи, которые живут разгадкой тайн инопланетной цивилизации.